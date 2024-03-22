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22 марта, 12:15

Политика

Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит приближения стран, намеренных отобрать Крым

Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит приближения стран, намеренных отобрать Крым

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не допустит существования у границы страны государств, задокументировавших свои намерения отобрать Крым.

Кроме того, он заявил, что Российская Федерация продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан и территории.

Также Песков указал на то, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за вмешательства Запада.

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