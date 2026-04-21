Матвиенко заявила, что процедура развода в России должна быть более гуманной

Процедура развода в России должна быть более гуманной, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что не призывает ужесточать или ограничивать бракоразводный процесс. Однако у супругов должно быть время, чтобы успокоиться, поговорить и, возможно, поменять решение.

Матвиенко также обратила внимание на систему детских выплат в некоторых регионах. По ее словам, она выстроена таким образом, что провоцирует фиктивные разводы для сохранения дополнительного дохода от государства.

