Россия расширила санкционный список в отношении граждан США

Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список в отношении граждан США. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в сообщении.

В частности, под санкции России подпали вице-президент США Камала Харрис, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и руководство ряда военно-промышленных компаний Соединенных Штатов.