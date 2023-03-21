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21 марта, 23:15

Политика

Москвичам рассказали о кортеже Си Цзиньпина

Москвичам рассказали о кортеже Си Цзиньпина

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Визит Си Цзиньпина в Москву стал событием номер один за последние дни. По итогам очередной встречи лидеры России и КНР подписали заявление о плане развития российско-китайского экономического сотрудничества.

Однако журналисты сообщают не только о переговорной повестке. Так, кортеж председателя КНР Си Цзиньпина состоит из 6 мотоциклов, российских автомобилей Aurus, минивэнов Arsenal и китайских лимузинов Hongqi N701.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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