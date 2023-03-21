21 марта, 23:24Политика
Ракеты ВС России поразили аэродром в Одессе, откуда дроны ВСУ атаковали Джанкой – СМИ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Одессе, с которого взлетали украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой в Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".
"Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой", – указано в сообщении.
Уточняется, что местные СМИ сообщают о взрывах на аэродроме "Школьный".
В Одесской и Харьковской областях Украины на данный момент объявлено оповещение о воздушной тревоге. О взрывах в Одессе сообщалось вечером во вторник, 21 марта.
В ночь на 21 марта ПВО РФ сбила беспилотник на севере Крыма в районе Джанкоя, обломки нанесли повреждение домохозяйству и магазину и ранили человека. Советник главы республики Олег Крючков заявил, что кроме взрывчатки, в каждом беспилотнике была шрапнель, их целью были гражданские объекты.
В Джанкое после происшествия был введен режим ЧС муниципального уровня. Власти заявили, что компенсируют ущерб потерпевшим сторонам за счет резервного фонда.
Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!