Ракеты ВС России поразили аэродром в Одессе, откуда дроны ВСУ атаковали Джанкой – СМИ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Одессе, с которого взлетали украинские беспилотники, атаковавшие Джанкой в Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

"Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой", – указано в сообщении.

Уточняется, что местные СМИ сообщают о взрывах на аэродроме "Школьный".

В Одесской и Харьковской областях Украины на данный момент объявлено оповещение о воздушной тревоге. О взрывах в Одессе сообщалось вечером во вторник, 21 марта.

В ночь на 21 марта ПВО РФ сбила беспилотник на севере Крыма в районе Джанкоя, обломки нанесли повреждение домохозяйству и магазину и ранили человека. Советник главы республики Олег Крючков заявил, что кроме взрывчатки, в каждом беспилотнике была шрапнель, их целью были гражданские объекты.

В Джанкое после происшествия был введен режим ЧС муниципального уровня. Власти заявили, что компенсируют ущерб потерпевшим сторонам за счет резервного фонда.



Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта

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