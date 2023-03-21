СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Несколько взрывов прогремели в Одессе вечером во вторник, 21 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности пока отсутствуют. В настоящее время в Одесской и Харьковской областях объявлено оповещение о воздушной тревоге.

До этого СМИ сообщали о взрывах в городе Новомосковск Днепропетровской области. По данным местных властей, в результате случившегося начался пожар.

18 марта во всех украинских областях объявили воздушную тревогу. Первые сигналы зафиксировали в 09:07 (в 10:07 по московскому времени) в Киеве и Днепропетровской области. После этого оповещения начали действовать во всех украинских регионах.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны украинского беспилотника поселка Климово. По его словам, пострадавшие отсутствуют, на месте случившегося работают оперативные службы.

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