Воздушная тревога объявлена во всех украинских областях

Фото: AP/ТАСС/Andrew Kravchenko

Во всех украинских областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные портала по оповещению населения Украины.

Первые сигналы тревоги были зафиксированы в 09:07 (в 10:07 по московскому времени) в Киеве и Днепропетровской области. После этого оповещения прозвучали во всех украинских регионах.

В ночь на субботу издания Украины сообщали, что в городе Новомосковск Днепропетровской области прогремело несколько взрывов.

По информации местных властей, в результате этого в городе вспыхнул пожар. Более подробной информации о случившемся пока не приводилось.

До этого на территории этой области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, оповещения прозвучали в Киеве, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

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