В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией конфликта

Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала задним числом, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.