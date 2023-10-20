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20 октября, 12:15

Политика

В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией конфликта

В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией конфликта

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Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон признала задним числом, что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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