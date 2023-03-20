Эксперт прокомментировал меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Стало известно, какие блюда вошли в меню ужина президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Всего в меню было семь блюд. В списке – закуска из дальневосточных морепродуктов, уха из стерляди с расстегаем, печорская нельма с овощами и оленина с вишневым соусом.

Ресторатор Вячеслав Казаков рассказал, что в первую очередь учитывают при составлении меню для приемов такого уровня. Он также объяснил, почему был такой выбор блюд.

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