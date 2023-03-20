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20 марта, 18:30

Политика

Новости часа: Страны ЕС могут увеличить свои оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году

Новости часа: Страны ЕС могут увеличить свои оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Страны ЕС намерены увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

В G7 намерены отложить пересмотр цен на нефть из России. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил 104 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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