Новости часа: Страны ЕС могут увеличить свои оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Страны ЕС намерены увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

В G7 намерены отложить пересмотр цен на нефть из России. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил 104 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.