Кадыров назвал провокацией предложение запретить бороды на передовой

Рамзан Кадыров назвал запрет на бороды явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов. Так глава Чечни отреагировал на требование генерала Виктора Соболева сбривать бороды в армии.

Кадыров предложил парламентариям лично убедиться, как исполняется устав по этому вопросу, а именно отправиться на линию боевого соприкосновения. Глава Чечни также отметил, что бойцы с бородами освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.