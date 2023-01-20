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Политика

Кадыров назвал провокацией предложение запретить бороды на передовой

Кадыров назвал провокацией предложение запретить бороды на передовой

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Рамзан Кадыров назвал запрет на бороды явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов. Так глава Чечни отреагировал на требование генерала Виктора Соболева сбривать бороды в армии.

Кадыров предложил парламентариям лично убедиться, как исполняется устав по этому вопросу, а именно отправиться на линию боевого соприкосновения. Глава Чечни также отметил, что бойцы с бородами освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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