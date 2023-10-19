Россиянам рассказали, каких стран лучше избегать из-за ближневосточного конфликта

Из-за обострения палестино-израильского конфликта Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию лучше не посещать, сообщили эксперты. Однако именно туда и планируют поехать россияне на ноябрьские праздники.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке это может быть опасно. Чисто погибших граждан РФ в Израиле достигло 19 в соответствии с данными российского посольства в Израиле. В списки пропавших без вести попали 7 человек, еще двое находятся в заложниках в секторе Газа. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.