Расшифровка ключей онлайн-голосования завершилась в Москве

В Общественном штабе завершилась процедура расшифровки ключей онлайн-голосования в Москве. Ранее сообщалось, что ключ расшифрования для онлайн-голосования разделили на 7 частей.

Каждую часть ключа в присутствии журналистов записали на отдельные флешки, которые запечатали в сейф-пакеты и передали на хранение семи разным людям. Программу-генератор, которая сгенерировала ключ расшифрования, удалили с компьютера, а последний запечатали в пакет с экранирующим слоем, убрали в специальный кейс и передали на хранение в Мосгоризбирком.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвовали 14 партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.