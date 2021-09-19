В Москве закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму

В столице закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва. Там перестали выдавать бюллетени для электронного голосования.

3,6 тысячи участков завершили работу в 20:00. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвовали 14 партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.