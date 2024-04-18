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18 апреля, 19:30

Политика

Новости мира: власти Аргентины подали заявку на сотрудничество с НАТО

Новости мира: власти Аргентины подали заявку на сотрудничество с НАТО

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Власти Аргентины подали заявку на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера. Об этом глава Минобороны республики Луис Петри сообщил через соцсети. Он написал, что новый статус поможет модернизировать и обучить Вооруженные силы в соответствии со стандартами Альянса. В Аргентине после прихода к власти президента Хавьера Милея в конце 2023 года страна взяла курс на расширение партнерства с США и странами Запада.

Сильный шторм обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун. Она занимает в Китае первое место по численности населения, там проживает около 150 миллионов человек. Ветер ломал деревья и сносил летние кафе с шатрами и столами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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