Песков: Путин всегда требует корректных слов от губернаторов, когда те говорят о людях

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Владимир Путин всегда, даже в закрытых беседах, требует от губернаторов корректности, когда речь идет о людях и их бедах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал замечание, которое российский лидер сделал на совещании тюменскому губернатору Александру Моору. Тот назвал "упертыми" жителей региона, которые отказываются эвакуироваться, несмотря на паводки.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти корректных выражений, когда это касается граждан и их проблем.

"В этом плане он очень требователен", – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора, который доложил о ситуации с паводком в регионе.

"Вы сказали, что людей вывозят, остались самые упертые. Не надо так говорить. Не смешно. Я понимаю, что вы работаете, недосыпаете и искренне стараетесь помочь. Почему люди не едут? Боятся за свои дома, имущество. Надо, чтобы поверили, что все меры безопасности будут надежно обеспечены", – заключил президент.

7 апреля Путин указал на неизбежность прихода высокой воды в регион. Причина тому – аномальное за последние 100 лет увеличение уровня воды. Из-за этого на следующий день в Тюменской области ввели режим ЧС.



Губернатор области не исключил, что из-за опасного половодья может произойти перелив или даже прорыв дамбы. Из-за этого власти объявили срочную эвакуацию Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима.