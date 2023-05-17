Байден планирует отменить часть зарубежного турне на фоне ситуации с госдолгом США

Президент США Джо Байден отменил часть зарубежного турне из-за угрозы дефолта. Он решил не ехать в Австралию и Папуа−Новую Гвинею, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент вернется в США после саммита G7, чтобы вновь встретиться с Конгрессом. Чтобы избежать краха экономики страны, Байден требует от оппонентов-республиканцев конструктивного взаимодействия, отметила Жан-Пьер.

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