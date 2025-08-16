Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Мировые СМИ активно комментируют встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. The New York Times пишет, что для Путина переговоры завершились определенными победами, подчеркнув аплодисменты и красную дорожку со стороны Трампа. NBC News назвал прием российского лидера теплым.

Bloomberg отметил, что встреча стала самой продолжительной в истории и сделал акцент на итогах, указав, что Трамп назвал переговоры продуктивными. The Hill обратил внимание на заявление о прогрессе по ключевым пунктам без уточнений и сохранении разногласий по Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.