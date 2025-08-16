Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:30

Политика

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

Переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Путин и Трамп начали переговоры на Аляске

Саммит России и США начался на Аляске

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались на Аляске

Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Российский спецборт с Путиным предположительно сел в Анкоридже

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

Мировые СМИ активно комментируют встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. The New York Times пишет, что для Путина переговоры завершились определенными победами, подчеркнув аплодисменты и красную дорожку со стороны Трампа. NBC News назвал прием российского лидера теплым.

Bloomberg отметил, что встреча стала самой продолжительной в истории и сделал акцент на итогах, указав, что Трамп назвал переговоры продуктивными. The Hill обратил внимание на заявление о прогрессе по ключевым пунктам без уточнений и сохранении разногласий по Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика