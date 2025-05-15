Политолог рассказал об изменениях позиции РФ с момента предыдущего диалога с Украиной

Позиция Москвы за три года, прошедших после предыдущего прерванного диалога с украинской стороной, изменилась. Об этом рассказал политолог Дмитрий Солонников.

Россия в этой ситуации, прежде всего, осталась на базовых позициях. Но изменилось положение на линии фронта. Эксперт считает, что задача президента Украины Владимира Зеленского сделать из этих переговоров определенное шоу.

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