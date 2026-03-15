Российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, военные РФ продвигаются в направление Федоровки со стороны Белокузьминовки и Марково.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили почти тысячу самолетов и вертолетов противника, а также более 122 тысяч беспилотников и 650 зенитных ракетных комплексов. Кроме того, было ликвидировано 28,5 тысяч танков и других бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

