Польша разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз россиянам. Там подчеркнули, что республика выступает за расширение санкций Евросоюза, в том числе и по части приостановки договора об облегчении визового режима для россиян. Против выступают Германия, Франция и Нидерланды, а вот Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Словакия разделяют взгляды Польши на визовый вопрос.

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