Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 07:45

Политика

Новости мира: президент США потерялся на встрече лидеров G7

Новости мира: президент США потерялся на встрече лидеров G7

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Президент США Джо Байден потерялся в пространстве на полях саммита "Большой семерки", но премьер-министр Италии Джорджа Мелони вовремя вернула главу Белого дома в компанию лидеров других государств. Вдобавок к этому она упрекнула Байдена в бестактности, когда он на 20 минут опоздал на церемонию приветствия лидеров G7.

Тем временем в Греции установилась аномальная жара. В некоторых районах страны воздух раскалился до 45 градусов. Из-за этого по всей стране закрываются туристические объекты, не работают школы и детские сады. Горячий воздух пришел в страну из Северной Африки. По словам синоптиков, жара спадет в ближайшие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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