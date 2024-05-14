ВС РФ уничтожили танк Leopard и до 540 военных ВСУ на южном направлении

На южном направлении российская армия улучшила положение по переднему краю в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, два танка, включая Leopard, и две боевые бронированные машины.

Активные бои также идут в районе Кировска и Торского на стыке ДНР и ЛНР. Подробности об этих и других событиях в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.