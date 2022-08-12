Запорожскую АЭС обстреляли с правой стороны Днепра. Подразделения народной милиции ДНР и ЛНР вместе с российской армией стараются взять под полный контроль Пески и Марьинку, чтобы зайти в тыл украинских укрепрайонов в Авдеевке.

На этих направлениях за последние дни уничтожена половина личного состава двух механизированных бригад ВСУ. Отметили случаи массового дезертирства среди украинских солдат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.