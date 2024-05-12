12 мая, 16:30Политика
Комитет ГД по промышленности и торговле предложил кандидата на пост первого вице-премьера
Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Также известно, что поддержку профильных комитетов получил Михаил Мурашко – на пост главы Минздрава, а также Антон Котяков – на должность министра труда.
Как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин, в условиях спецоперации особенно важно, что все кандидаты в члены правительства смогут начать работу сразу после назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.