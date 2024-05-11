Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В качестве первого вице-премьера он предложил кандидатуру Дениса Мантурова.

Кроме того, появится профильный вице-премьер по транспорту. На этот пост Мишустин предложили Виталия Савельева. Как ожидается, Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство и экологию. Предлагается сохранить посты за 11 министрами из прошлого состава.

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