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11 мая, 19:15

Политика

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ

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Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ

Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ

Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В качестве первого вице-премьера он предложил кандидатуру Дениса Мантурова.

Кроме того, появится профильный вице-премьер по транспорту. На этот пост Мишустин предложили Виталия Савельева. Как ожидается, Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство и экологию. Предлагается сохранить посты за 11 министрами из прошлого состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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