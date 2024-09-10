Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 01:15

Политика

Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Депутаты от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов в Мосгордуме

Явка на выборах депутатов Мосгордумы превысила 40%

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Новости мира: Маск уточнил, что Байден руководит страной технически

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями трех розыгрышей программы "Миллион призов"

Москва выбрала городских парламентариев

Явка на выборах депутатов МГД составила более 40%

Новости мира: премьер-министр Эфиопии заявил о готовности к войне с Египтом и Сомали

Избиратели поддержали удобные формы голосования. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В справочном центре ЦИК граждане поделились своим отношением к электронному голосованию на любом избирательном участке. Известно, что от звонивших из Москвы избирателей, у которых возникли вопросы с ДЭГ, было принято 332 сообщения.

Между тем явка на выборах превысила 40%, и это вдвое больше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоНаталья МезинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика