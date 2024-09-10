Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

Избиратели поддержали удобные формы голосования. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В справочном центре ЦИК граждане поделились своим отношением к электронному голосованию на любом избирательном участке. Известно, что от звонивших из Москвы избирателей, у которых возникли вопросы с ДЭГ, было принято 332 сообщения.

Между тем явка на выборах превысила 40%, и это вдвое больше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.