Канцлер Австрии прибыл на Украину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл на Украину. Также прошла встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

Эти и другие международные события прокомментировал политолог Виталий Волчков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.