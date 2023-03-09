Астрологи и шаманы предсказали дальнейшее развитие СВО

Внимание специалистов эзотерической сферы приковано к украинскому конфликту. Предсказания астрологов и шаманов на 2023 год объединяет одно – от наступившего года стоит ждать глобальных перемен.

Индийский пророк Пунит Нахата, который предвидел пандемию и землетрясения в Турции и Сирии, сделал подробный прогноз развития военной спецоперации. По его словам, в конце мая снизится уровень напряженности в ситуации с Украиной, но конец апреля окажется особенно тяжелым.

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