Минобороны РФ показало, как вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ

Минобороны показало, как российские вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ. Задание получили экипажи Западного военного округа.

В указанный квадрат отправили ударные вертолеты Ка-52 и группы огневой поддержки армейской авиации. Стрелки, пулеметчики и медики на борту Ми-8 прикрывают вертолеты Ка-52 и, если придется, эвакуируют экипаж подбитой машины.

Для удара по противнику вертолет Ми-8 вооружен неуправляемыми ракетами. За безопасность экипажа отвечает и бортовой комплекс обороны. Эта система предназначена для обнаружения пуска ракет и защиты от атаки. Такие комплексы стоят и на Ка-52.

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