Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:15

Политика

Трамп в победной речи пообещал США "золотой век"

Трамп в победной речи пообещал США "золотой век"

Трамп рассказал о своих планах в случае переизбрания на новый президентский срок

Политолог прокомментировал результаты выборов президента США

Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов на выборах в США

Политолог рассказал об итогах выборов в США

Захарова обозначила политический курс России после выборов президента США

В палате представителей объявили Трампа президентом США

Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США

Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США

Маск заявил, что народ США дал Трампу мандат на перемены

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал США "золотой век". Республиканец уже выступил перед сторонниками во Флориде, а также принял поздравления от лидеров десятка стран.

Вечером 5 ноября в штабе республиканцев появились основания надеяться на победу в президентской гонке после выхода результатов экзит-полов: Трамп опережал демократа Камалу Харрис в колеблющихся штатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика