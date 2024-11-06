Трамп в победной речи пообещал США "золотой век"

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал США "золотой век". Республиканец уже выступил перед сторонниками во Флориде, а также принял поздравления от лидеров десятка стран.

Вечером 5 ноября в штабе республиканцев появились основания надеяться на победу в президентской гонке после выхода результатов экзит-полов: Трамп опережал демократа Камалу Харрис в колеблющихся штатах.

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