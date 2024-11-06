Захарова заявила, что в США признали необходимость заниматься внутренними проблемами

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Объявляя о победе на выборах президента страны, кандидат от республиканцев Дональд Трамп признал, что США необходимо решать свои внутренние проблемы, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, Трамп отметил в речи, что Америка больна и для американского общества пришло время решать свои проблемы.

Между тем доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отметил, что выбор Трампа на роль главы США является запросом общества на изменение как внутренней, так и внешней политики страны.

Американцы хотят, чтобы внешняя политика отстаивала интересы США и только потом занималась проблемами глобальных процессов в международной системе, передает слова Ярыгина RT.

Между тем Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он поблагодарил американцев за такую честь и пообещал им "золотой век" США. Он уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Во время выступления перед сторонниками Трамп предложил предпринимателю Илону Маску возглавить комиссию по эффективности правительства. Эта комиссия займется аудитом и реформированием федерального правительства с целью устранения мошенничества и неэффективности.

Кроме того, Трамп планирует предложить бывшему независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди – младшему пост в системе здравоохранения Америки.

Процедура подсчета продолжается, но уже сейчас партия республиканцев получила 51 место в сенате, что даст ей шанс получить большинство в верхней палате конгресса. При этом на выборах в палату представителей также лидируют республиканцы – они получат 159 мест из 435.