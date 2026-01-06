Российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области

Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. На этом направлении продолжается создание буферной зоны, что затруднит обстрелы Белгородской области.

На других участках фронта, например, на константиновском направлении, продвижение идет вдоль ключевой железной дороги, что лишает противника возможности быстро восстанавливать линию обороны.

