Новости мира: Председатель КНР Си Цзиньпин собирается встретиться с президентом Франции

В рамках государственного визита во Францию председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом государства Эммануэлем Макроном, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудят Украину и возможность перемирия во время Олимпиады. Помимо этого, Си Цзиньпин также планирует посетить Сербию и Венгрию.

В Японии отменили отправку 80-ти поездов из-за оставленной пассажиром в вагоне сумки в Киото. Еще 97 задержали почти на два часа. Опасных устройств в сумке не обнаружили, ее вернули владельцу.



В Саудовской Арави продолжаются аномальные дожди. Ливни и штормовой ветер дошли в обычно засушливую провинцию Аль-афлАдж в центре страны.

В столице Армении прошел град. По словам местных жителей, в Ереване зимой не было столько снега.

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