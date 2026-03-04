04 марта, 17:30Политика
В РАН рассказали, может ли состояться диалог между Ираном, США и Израилем
Иран после серии ударов со стороны США и Израиля передал через посредников сообщение о готовности начать диалог для завершения конфликта. Ситуацию прокомментировала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований института мировой экономики и международных отношений РАН Евдокия Доброва.
Может ли блокировка Ормузского пролива привести к росту спроса на нефть из России? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
