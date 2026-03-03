Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 16:30

Политика

Политолог объяснил наращивание интенсивности ударов Ирана по базам США

Политолог объяснил наращивание интенсивности ударов Ирана по базам США

"Деньги 24": Bloomberg сообщил о давлении Пекина на Тегеран по поставкам нефти

"Вопрос спорный": стоит ли рисковать отпуском при форс-мажоре

Путин обсудил с премьер-министром Венгрии конфликт на Ближнем Востоке

В АТОР сообщили, что доля поездок в ОАЭ на весну не превышает 20%

Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Лавров заявил об ощутимых последствиях агрессии против Ирана

Профессор МГУ заявил, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на весь мир

Около 2 тыс российских туристов могут вернуться с Ближнего Востока 3 марта

Политолог заявил, что Трамп хочет получить выгоду от конфликта на Ближнем Востоке

Иран нанес ответные удары по израильским городам и американским базам в шести странах Ближнего Востока на третий день эскалации после гибели высшего военного руководства. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, США и Израиль надеялись на то, что им удастся производить удары фактически безответно со стороны Ирана, как это происходило в ходе предыдущего конфликта. Но Иран не допустил обезглавливания своей политической системы, военное руководство было сохранено.

Сейчас Иран фактически наращивает интенсивность ударов по военным базам на территории ближневосточных стран и по другим объектам, которые считает приоритетными. Речь идет о достаточно долгом временном противостоянии, и выстроено очень серьезное сопротивление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика