Политолог объяснил наращивание интенсивности ударов Ирана по базам США

Иран нанес ответные удары по израильским городам и американским базам в шести странах Ближнего Востока на третий день эскалации после гибели высшего военного руководства. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, США и Израиль надеялись на то, что им удастся производить удары фактически безответно со стороны Ирана, как это происходило в ходе предыдущего конфликта. Но Иран не допустил обезглавливания своей политической системы, военное руководство было сохранено.

Сейчас Иран фактически наращивает интенсивность ударов по военным базам на территории ближневосточных стран и по другим объектам, которые считает приоритетными. Речь идет о достаточно долгом временном противостоянии, и выстроено очень серьезное сопротивление.

