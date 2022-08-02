Армия КНР обещает Тайваню нанести ответный удар в случае провокаций

Народно-освободительная армия Китая обещает ответить Тайваню в случае провокаций во время военных учений вблизи острова. Об этом предупредили в штабе Восточной зоны боевого командования.

Ранее в СМИ сообщили, что китайская армия начала серию учений в трех акваториях у Тайваня. Это произошло на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.