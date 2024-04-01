Новости мира: масштабные протесты прошли в Израиле

В ночь на 1 апреля в Израиле прошли масштабные протесты. Тысячи людей, выступающие за прекращение войны в Газе и требующие отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заняли основные магистрали городов. Тем временем канцелярия главы правительства Израиля выступила с заявлением, что у Нетаньяху успешно прооперировали грыжу.

В Турции подведены итоги муниципальных выборов. Свои посты сохранили мэры Анкары и Стамбула, Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, находящиеся в оппозиции к президенту страны. В своем обращении к нации турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии, однако заявил, что сдаваться не намерен.

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