Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 10:15

Политика

Совет экспертов Ирана соберется 1 марта для избрания верховного лидера

Совет экспертов Ирана соберется 1 марта для избрания верховного лидера

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов

ВС РФ освободили село Нескучное в Харьковской области

КСИР начал масштабную операцию против США и Израиля

Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Постпреды стран ЕС проведут в Брюсселе заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Взрывы слышны в ряде стран Ближнего Востока

Иран закрыл воздушное пространство для всех рейсов до дальнейшего уведомления

Совет экспертов Ирана проведет экстренное заседание 1 марта, чтобы приступить к процедуре избрания нового верховного лидера страны после гибели Али Хаменеи.

Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по территории Ирана. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур. Также горожане не будут работать на протяжении недели. Обязанности Хаменеи будут исполнять глава судебной власти, один из членов совета стражей конституции и президент страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоСтанислав Кулик

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика