Совет экспертов Ирана соберется 1 марта для избрания верховного лидера

Совет экспертов Ирана проведет экстренное заседание 1 марта, чтобы приступить к процедуре избрания нового верховного лидера страны после гибели Али Хаменеи.

Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по территории Ирана. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур. Также горожане не будут работать на протяжении недели. Обязанности Хаменеи будут исполнять глава судебной власти, один из членов совета стражей конституции и президент страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

