Народные дружинники будут дежурить на новогодних площадках Москвы

В новогоднюю ночь порядок на всех ключевых праздничных площадках Москвы будут помогать обеспечивать народные дружинники. Они дежурят на улицах и готовы помочь горожанам по широкому кругу вопросов.

Также патрули помогут сориентироваться на местности и вызвать экстренные службы. Дежурства также будут организованы у храмов в рождественскую ночь. В течение всего года сотрудники Московской городской народной дружины уже обеспечивали порядок более чем на тысяче крупных мероприятий.

