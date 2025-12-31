Новогодняя ночь в Москве будет морозной и снежной. Чтобы погода не помешала празднику, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Как сообщил заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов, специалисты расчищают проезжую часть и тротуары, а также обрабатывают их противогололедными материалами.

По данным начальника отдела Росгидромета Анатолия Цыганкова, к утру 1 января температура в Московском регионе опустится до минус 12–14 градусов. Морозная погода сохранится весь день, а ночью на 2 января столбик термометра может показать минус 14–16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.