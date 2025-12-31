Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 14:15

Общество

Опрос показал, что многие москвичи оставляют покупки продуктов на последний день

Стоимость новогоднего стола на семью может составить 18–22 тысячи рублей

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Посещаемость в некоторых московских ТЦ выросла на 20–30%

Зрители Москвы 24 могут присылать свои елки в эфир

Столичные продуктовые магазины переполнены покупателями в канун Нового года

2025 год в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений

Снежный покров в столице может вырасти до 25 сантиметров в новогоднюю ночь

Врачи рекомендовали не затягивать с отдыхом до последней минуты после праздников

Телеканал Москва 24 подготовил специальный новогодний эфир 31 декабря

Многие горожане, как показывают опросы, традиционно оставляют закупку продуктов на последний день, в то время как подарки приобретают заранее. Стоимость новогоднего стола для семьи из 3–4 человек в этом году может составить от 18 до 22 тысяч рублей.

Как пояснила маркетолог Александра Рулева, такая сумма складывается при включении в меню деликатесных продуктов. Диетолог-нутрициолог Алина Ярославцева дала рекомендации по безопасности: салаты лучше готовить в день употребления, особенно если срок их годности подходит к концу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоРоман КарловАлексей Пименов

