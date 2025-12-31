Опрос показал, что многие москвичи оставляют покупки продуктов на последний день

Многие горожане, как показывают опросы, традиционно оставляют закупку продуктов на последний день, в то время как подарки приобретают заранее. Стоимость новогоднего стола для семьи из 3–4 человек в этом году может составить от 18 до 22 тысяч рублей.

Как пояснила маркетолог Александра Рулева, такая сумма складывается при включении в меню деликатесных продуктов. Диетолог-нутрициолог Алина Ярославцева дала рекомендации по безопасности: салаты лучше готовить в день употребления, особенно если срок их годности подходит к концу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.