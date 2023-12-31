Более 150 специалистов "Мосгаза" будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве

Более 150 специалистов "Мосгаза" подготовили около 60 единиц техники, чтобы следить за безопасностью газового оборудования в новогоднюю ночь в Москве. Речь идет о ремонтных бригадах и сотрудниках диспетчерской.

Москвичам также напомнили о мерах безопасности при работе газовых плит и рассказали, как определить мошенников, которые могут выдавать себя за сотрудников газовых служб. Настоящие специалисты никогда не приходят без уведомления, за исключением аварийных ситуаций, когда жильцы сами их вызывают.

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