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31 июля, 18:15

Общество

Новости регионов: сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург

Новости регионов: сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург

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Сильный ливень и местами град обрушились на Санкт-Петербург. До этого воздух в городе прогрелся до 30 градусов. Также синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности.

Порт Невельск приостановил работу из-за землетрясения и цунами. Акватория морского терминала закрыта, в настоящий момент ее исследуют суда, оснащенные эхолотами. Это позволит определить изменение рельефа дна и понять, нужно ли проводить дноуглубительные работы.

Автоинспекторы в Пятигорске пресекли заезд подростков на мотоциклах, которые выполняли опасные трюки и маневры. В результате на спецстоянку были отправлены 10 транспортных средств. Сообщается, что нарушителям по 14–15 лет. Им и их родителям выписали штрафы.

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