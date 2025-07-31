Новости регионов: сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург

Сильный ливень и местами град обрушились на Санкт-Петербург. До этого воздух в городе прогрелся до 30 градусов. Также синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности.

Порт Невельск приостановил работу из-за землетрясения и цунами. Акватория морского терминала закрыта, в настоящий момент ее исследуют суда, оснащенные эхолотами. Это позволит определить изменение рельефа дна и понять, нужно ли проводить дноуглубительные работы.

Автоинспекторы в Пятигорске пресекли заезд подростков на мотоциклах, которые выполняли опасные трюки и маневры. В результате на спецстоянку были отправлены 10 транспортных средств. Сообщается, что нарушителям по 14–15 лет. Им и их родителям выписали штрафы.