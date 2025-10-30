Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 14:30

Общество

Роспотребнадзор сообщил о росте госпитализаций с гриппом и ОРВИ в России

Роспотребнадзор сообщил о росте госпитализаций с гриппом и ОРВИ в России

"Специальный репортаж": цена наследства

Москвичей предупредили о сильном дожде

"Доктор 24": врачи рассказали, как восполнить витамины для щитовидной железы осенью

Пасмурная погода сохранится в Москве до конца праздников

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 30 октября

Москвичам рассказали, какие меры соцподдержки действуют в столице для участников СВО

Социальное казначейство Москвы начало внедрять в работу технологии ИИ

"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 октября

"Шоу Проверка": готовые боулы

В Роспотребнадзоре сообщили о росте госпитализаций с ОРВИ и гриппом в России, хотя ситуация пока остается в пределах сезонной нормы. Врачи напоминают, что самая эффективная мера защиты – вакцинация.

По словам вирусолога Анатолия Альштейна, в этом году циркулируют штаммы, похожие на прошлогодние, включая свиной грипп H1N1. Все они включены в состав вакцин. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика