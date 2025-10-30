Роспотребнадзор сообщил о росте госпитализаций с гриппом и ОРВИ в России

В Роспотребнадзоре сообщили о росте госпитализаций с ОРВИ и гриппом в России, хотя ситуация пока остается в пределах сезонной нормы. Врачи напоминают, что самая эффективная мера защиты – вакцинация.

По словам вирусолога Анатолия Альштейна, в этом году циркулируют штаммы, похожие на прошлогодние, включая свиной грипп H1N1. Все они включены в состав вакцин. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные.

