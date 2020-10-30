На Кубани мужчина выдал себя за советника губернатора и пообщался с населением

Мужчина выдал себя за помощника губернатора и провел ревизию в станице Передовая Краснодарского края. Он ездил по объектам, критиковал местные власти. А представителю строительной компании даже пригрозил "придушить, как котенка".

Обман раскрыли только спустя три дня, когда один из чиновников позвонил в администрацию края. Все это время гражданин Козлов – так зовут лжепомощника губернатора – раздавал указания, а после извинился за свой поступок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.