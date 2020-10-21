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Культура

17:23

Disney представил дебютный трейлер мультфильма "Райя и последний дракон"

культура кино досуг

Фото: стоп-кадр из трейлера к фильму "Райя и последний дракон", 2020, реж. – Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада

Дебютный трейлер нового мультфильма "Райя и последний дракон" презентовала студия Disney.

Зрители картины узнают о фантастическом мире, в котором когда-то давно в мире и гармонии жили люди и драконы. Однако когда человечеству стала угрожать некая опасность – драконы принесли себя в жертву, чтобы спасти людей.

Через пять веков зло вернулось снова. Одинокая воительница Райя должна отыскать последнего дракона, который поможет восстановить гармонию в мире и примирить людей, которые погрязли в своих разборках.

Постановщики проекта – Дон Холл ("Моана", "Город героев") и Карлос Лопес Эстрада ("Легион"). Релиз мультипликационного фильма запланирован на март 2021 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году на российские экраны выйдет и мультфильм "Душа". Анимационная картина расскажет историю о пианисте и по совместительству школьном учителе музыки, который хочет играть джаз.

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