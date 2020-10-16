Disney предупредит зрителей о расизме в мультфильмах

Фото: стоп-кадр из фильма "Дамбо", 1941 год, реж. – С. Армстронг, Н. Фергюсон, У. Джексон

Сервис Disney+ добавил уведомление о расизме в своих мультфильмах. Об этом сообщает BBC.

Теперь пользователи, открывая помеченную картину, увидят предупреждение о встречающихся в ленте стереотипах. В отметке указывается, что произведение иллюстрирует негативное изображение других людей и культур или плохое отношение к ним. Disney+ подчеркивает: эти суждения не были верны ни тогда, ни сейчас.

По мнению сервиса, предупреждение необходимо для того, чтобы признать вредное воздействие стереотипов. В компании подчеркивают, что из этого необходимо "извлечь уроки", а также задуматься о строительстве "более инклюзивного будущего".

Среди отмеченных предупреждением картин – "Дамбо", "Аристократы", "Питер Пэн". А вот "Песню Юга" Disney+ решил не размещать, так как критики считают, что картина воспитывает в детях пренебрежение к афроамериканцам.

Предупреждение о расизме впервые появилось у Disney в 2019 году, однако изображение было значительно меньше, указывало оно на то, что лента презентуется в том виде, в котором ее создали: "Она может содержать устаревшие культурные изображения".

Ранее Disney раскритиковали в социальных сетях за темнокожую фею Динь-Динь. Пользователи предположили, что роль досталась девушке не из-за актерских талантов.