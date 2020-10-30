Delivery Club работает в штатном режиме после информации о забастовке курьеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несмотря на информацию о забастовках сотрудников сервиса Delivery Club, компания работает в штатном режиме, сообщил ее представитель.
Он подчеркнул, что осенью возрастает количество заказов, что влечет за собой повышение заработных плат курьеров.
"Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому. Система мотивации полностью соответствует как российскому, так и международному опыту компаний, работающих на рынке доставки еды", – приводит Агентство "Москва" слова собеседника.
По словам представителя компании, заработок курьеров зависит от количества выполненных заказов, пройденного расстояния, а также графика, который сотрудники составляют себе сами. При этом если курьеры соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, не имеют жалоб от клиентов и сотрудников ресторанов и соблюдают требования компании, то их зарплата не корректируется.
Отмечается, что в октябре 10 процентов курьеров недобросовестно выполняли свою работу. В частности, они применяли fake GPS и игнорировали заказы.
"Такие действия влияют на качество сервиса и не могут оставаться без нашего внимания. Мы регулярно совершенствуем систему мотивации, она всегда будет ориентирована на поощрение именно добросовестных курьеров", – заключил представитель Delivery Club.
По сообщениям СМИ, некоторые курьеры сервиса объявили начало забастовки в связи с введенной системой штрафов.
Ранее сообщалось, что власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Так, службы доставки подозревали в нарушении антимонопольного законодательства. Якобы они забирают себе от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.
Службы доставки еды столкнулись с нехваткой курьеров
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