Главную роль в адаптации "Золушки" сыграет темнокожий парень

Фото: TASS/ZUMA/Birdie Thompson
Студия Disney выпустит фильм по мотивам сказки "Золушка" под названием Sneakerella. Название фильма можно перевести как "Кроссолушка". Главную роль в адаптации сказки сыграет актер-афроамериканец Чоузен Джейкобс. Звезда фильма "Оно" будет продавцом обуви.
Как сообщает портал Deadline, действие фильма развернется в Нью-Йорке. По союжету, молодой человек мечтает стать дизайнером кроссовок. Однако ему приходится скрывать свой талант от приемного отца и двух сводных братьев, которые делают все, чтобы испортить ему жизнь.
Вместо принцессы герой повстречает дочь известного баскетболиста, роль которого исполнит игрок Национальной баскетбольной лиги (НБА) Джон Салли. Создатели описывают фильм как поп/хип-хоп-мюзикл. Премьера планируется в 2021 году.
Ранее российских зрителей сериала "Великая" про императрицу Екатерину II рассмешил актерский состав. Так, роль князя Ростова исполнил темнокожий Абрахам Попула, а образ графа Орлова воссоздал британец индийского происхождения Саша Дхаван.
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